Д. Логинов — о второй победе на ЧМ: всё зависело от выступления в квалификации

Российский сноубордист Дмитрий Логинов прокомментировал победу в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США). В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за бронзу россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру.

«Спасибо, Парк-Сити. Я был сосредоточен на том, чтобы продемонстрировать хороший результат в квалификации. Всё зависело от этого. Отличное выступление в квалификации позволило мне выбирать половину трассы, на которой я буду ехать», — приводит слова Логинова официальный сайт соревнований.

Логинов стал двукратным чемпионом мира – накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.



Чемпионат мира в Парк-Сити завершится 10 февраля.

Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду