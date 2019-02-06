Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Д. Логинов — о второй победе на ЧМ: всё зависело от выступления в квалификации

Д. Логинов — о второй победе на ЧМ: всё зависело от выступления в квалификации
Другие / Прочие виды спорта

Российский сноубордист Дмитрий Логинов прокомментировал победу в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США). В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за бронзу россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру.

«Спасибо, Парк-Сити. Я был сосредоточен на том, чтобы продемонстрировать хороший результат в квалификации. Всё зависело от этого. Отличное выступление в квалификации позволило мне выбирать половину трассы, на которой я буду ехать», — приводит слова Логинова официальный сайт соревнований.

Логинов стал двукратным чемпионом мира – накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.

Чемпионат мира в Парк-Сити завершится 10 февраля.

Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду
Д. Логинов: я самый молодой чемпион мира в истории, это невероятно
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент