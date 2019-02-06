Кулижников и Мурашов выступят в командном спринте на ЧМ в Германии

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту объявил составы команд на командный спринт на чемпионате мира, который начнётся в Инцеле завтра, 7 февраля.

В мужском командном спринте выступят Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков. Денис Юсков заявлен в качестве запасного.

В женских соревнованиях примут участие Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Екатерина Шихова заявлена в качестве запасной.

Россиянки пробегут в паре с канадками в третьем забеге. Российские конькобежцы также примут участие в третьем заезде. Их соперниками по паре станут представители Норвегии.

На этом чемпионате мира конькобежцы впервые разыграют комплект наград в командном спринте.

Отметим, что Кулижников впервые с 2018 года примет участие в этой дисциплине. На чемпионате Европы в Коломне (Россия) Кулижников, Мурашов и Юсков выиграли золотые медали.