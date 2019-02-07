Фристайлист М. Буров — о победе на чемпионате мира: меня переполняют эмоции

Российский фристайлист Максим Буров поделился эмоциями от завоевания золотой медали в лыжной акробатике на чемпионате мира, который проходит в Парк-Сити (США). В финальной попытке 20-летний спортсмен набрал 130,09 балла. Вторым стал украинец Александр Абраменко (126,24), на третьей позиции— представитель Швейцарии Ной Рот (125,22).

«Я впервые стал чемпионом мира. Не знаю, как объяснить это, но меня переполняют эмоции», — приводит слова Бурова официальный сайт соревнований.

В январе Буров стал победителем этапа Кубка мира в Лэйк-Плэсиде (США). На чемпионате мира 2017 года Максим стал 11-м. В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.