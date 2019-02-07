Ходок Кирдяпкина дисквалифицирована на три года и лишена двух медалей ЧМ

Спортивный арбитражный суд решением от 1 февраля 2019 года признал россиянку Анисю Кирдяпкину, выступавшую в спортивной ходьбе, виновной в нарушении антидопинговых правил. Дело в отношении спортсменки было инициировано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на основании отклонений показателей в паспорте крови.



Кирдяпкина дисквалифицирована на 3 года с 27 июля 2017 года до 26 июля 2020 года.



Аннулированию подлежат все результаты легкоатлетки, достигнутые с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года. Таким образом, она лишится серебра чемпионата мира 2013 года и бронзы чемпионата мира 2011 года, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



Кирдяпкина закончила спортивную карьеру в 2015 году.