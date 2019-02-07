Загитова: разучиваю с собакой элементы из фигурного катания — аксель, сальхов

Российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о любимой собаке Масару, которую ей подарили японцы после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане в прошлом году.



«Масару мой большой друг. Мы вместе гуляем, прыгаем. Она отвлекает меня от тяжёлых тренировок и поднимает настроение.



Во время соревнований родители постоянно присылают мне фото и видео с Масару — смотрю на неё, и настроение сразу поднимается.



Масару знает команды «сидеть», «лежать», «покрутись», «ко мне». Разучиваю с ней и элементы фигурного катания — аксель, сальхов», — цитирует Загитову интернет-издание «RT на русском».

Ранее Алина заявила, что является патриотом России и не планирует надолго переезжать в Японию.