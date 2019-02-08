Колобков: на решение МПР повлияло восстановление РУСАДА

Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен, что Международный паралимпийский комитет условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России.



«Восстановление Паралимпийского комитета России – долгожданное решение. 2,5 года ПКР работал над восстановлением. Была проведена огромная работа. Поздравляю всех, главным образом – наших паралимпийцев. Благодарю Паралимпийский комитет за проделанную работу.

Безусловно, на решение Международного Паралимпийского комитета повлияло восстановление РУСАДА, которое было принято 20 сентября 2018 года и подтверждено в январе. Мы планомерно двигались к этому событию», – сказал Колобков.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.

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