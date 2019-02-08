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Российские конькобежцы взяли бронзу в командной гонке преследования на ЧМ

Российские конькобежцы взяли бронзу в командной гонке преследования на ЧМ
Другие / Конькобежный спорт

Российские конькобежцы Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали бронзовыми призёрами мужской командной гонки преследования на чемпионате мира в Инцеле (Германия). Победившим голландцам россияне уступили 2,88 секунды. Серебряные награды — у команды Норвегии.

Ранее сегодня женская сборная России также стала третьей в этой дисциплине, а первое золото ЧМ в Инцеле принёс сборной России Руслан Мурашов, одержавший победу на дистанции 500 м. Накануне российские конькобежцы выиграли бронзу в мужском и женском командном спринте, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на третью ступень пьедестала почёта поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцель, Германия
Мужчины. Командная гонка преследования

1. Нидерланды — 3.38,432
2. Норвегия — 3.40,807
3. Россия — 3.41,314

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. Командная гонка преследования
08 февраля 2019 года, пятница. 20:01 МСК
1
Нидерланды
3:38.432
2
Норвегия
3:40.807
3
Россия
3:41.314
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