Российские конькобежцы взяли бронзу в командной гонке преследования на ЧМ

Российские конькобежцы Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали бронзовыми призёрами мужской командной гонки преследования на чемпионате мира в Инцеле (Германия). Победившим голландцам россияне уступили 2,88 секунды. Серебряные награды — у команды Норвегии.

Ранее сегодня женская сборная России также стала третьей в этой дисциплине, а первое золото ЧМ в Инцеле принёс сборной России Руслан Мурашов, одержавший победу на дистанции 500 м. Накануне российские конькобежцы выиграли бронзу в мужском и женском командном спринте, а также на дистанции 3000 м среди женщин, где на третью ступень пьедестала почёта поднялась Наталья Воронина.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцель, Германия

Мужчины. Командная гонка преследования

1. Нидерланды — 3.38,432

2. Норвегия — 3.40,807

3. Россия — 3.41,314