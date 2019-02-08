Мишин — о Самодуровой: среди самых талантливых чемпионами становятся самые умные

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин поделился мнением о перспективах воспитанницы — чемпионки Европы Софьи Самодуровой.

«Я счастливый тренер. Мне довелось поработать со многими выдающимися фигуристами. Разумеется, чтобы достичь высоких результатов, нужно иметь прекрасные физические данные. Но среди самых талантливых чемпионами становятся самые умные. Поэтому высокий интеллект Самодуровой хочется отметить особенно. У неё есть все данные, чтобы достичь более высоких вершин, чем звание чемпионки Европы.

На предстоящем первенстве мира конкуренция со стороны зарубежных соперниц у наших девочек будет намного сильнее, чем была на континентальном турнире. Приедут победительница Гран-при Рика Кихира, другие сильные японки, а также заокеанские фигуристки. Но я верю в наших девчонок. Сейчас в России выросло необычайно талантливое поколение», — приводит слова Мишина газета «Культура».