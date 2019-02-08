Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вальядолид» — «Вильярреал». 08 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Мишин — о Самодуровой: среди самых талантливых чемпионами становятся самые умные

Мишин — о Самодуровой: среди самых талантливых чемпионами становятся самые умные
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин поделился мнением о перспективах воспитанницы — чемпионки Европы Софьи Самодуровой.

«Я счастливый тренер. Мне довелось поработать со многими выдающимися фигуристами. Разумеется, чтобы достичь высоких результатов, нужно иметь прекрасные физические данные. Но среди самых талантливых чемпионами становятся самые умные. Поэтому высокий интеллект Самодуровой хочется отметить особенно. У неё есть все данные, чтобы достичь более высоких вершин, чем звание чемпионки Европы.

На предстоящем первенстве мира конкуренция со стороны зарубежных соперниц у наших девочек будет намного сильнее, чем была на континентальном турнире. Приедут победительница Гран-при Рика Кихира, другие сильные японки, а также заокеанские фигуристки. Но я верю в наших девчонок. Сейчас в России выросло необычайно талантливое поколение», — приводит слова Мишина газета «Культура».

Самодурова: двойные прыжки вообще не считаю
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент