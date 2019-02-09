Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде (Испания).

Сидорова, выступавшая в нейтральном статусе, преодолела планку на высоте 4,91 метра. Серебряным призёром стала гречанка Николета Кириакопулу с прыжком на 4,74 м. Бронза досталась канадке Алише Ньюман со скромным результатом 4,56 м.

Для Сидоровой 4,91 – лучший результат в 2019 году. Ранее её лучшим достижение было 4,85. Также Анжелика побеждала с прыжками на 4,71 и 4,75.

Лёгкая атлетика. Этап зимнего тура IAAF. Мадрид, Испания

Прыжки с шестом. Женщины

1. Анжелика Сидорова (Россия) — 4,91.

2. Николета Кириакопулу (Греция) — 4,74.

3. Алиша Ньюман (Канада) – 4,56.