Кихира впервые в карьере выиграла чемпионат четырёх континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей соревнований в одиночном катании на чемпионате четырёх континентов в Анахайме (США).

За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме набрала 221,99 балла. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (207,46). Призовую тройку замкнула представительница Японии Маи Михара (207,12).

На чемпионате четырёх континентов Кихира выиграла первую золотую медаль в карьере.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Анахайм, США

Женщины.

1. Рика Кихира (Япония) – 221,99.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 207,46.

3. Маи Михара (Япония) – 207,12.

4. Каори Сакамото (Япония) – 206,79.

5. Брэди Теннелл (США) – 202,07.

6. Мэрайя Белл (США) – 193,94.

7. Лим Ын Су (Южная Корея) – 191,85.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 187,93.

9. Вероник Малле (Канада) – 170,46.

10. Ларкин Остман (Канада) – 165,21.