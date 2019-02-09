Юсков стал пятым на дистанции 1000 м на ЧМ в Германии, Кулижников — шестой

Российский конькобежец Денис Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).
Тройку призёров составили голландские спортсмены. Чемпионом мира с рекордом катка (1 минута 7,39 секунды) стал Кай Вербий. Томас Крол выиграл серебряную медаль (+0,27), двукратный олимпийский чемпион Кьелд Нёйс — третий (+0,41).
Юсков уступил победителю соревнований 0,70 секунды. В десятку лучших вошли также два россиянина: многократный чемпион мира Павел Кулижников занял шестое место (+0,73), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Виктор Муштаков — седьмой (+0,98).
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Мужчины, 1000 м
1. Кай Вербий (Нидерланды) — 1.07,39 (рекорд катка).
2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,27.
3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — +0,41...
5. Денис Юсков (Россия) — +0,70.
6. Павел Кулижников (Россия) — +0,73.
7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,98.