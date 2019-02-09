Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Реал». 09 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Юсков стал пятым на дистанции 1000 м на ЧМ в Германии, Кулижников — шестой

Юсков стал пятым на дистанции 1000 м на ЧМ в Германии, Кулижников — шестой
Другие / Конькобежный спорт

Российский конькобежец Денис Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Тройку призёров составили голландские спортсмены. Чемпионом мира с рекордом катка (1 минута 7,39 секунды) стал Кай Вербий. Томас Крол выиграл серебряную медаль (+0,27), двукратный олимпийский чемпион Кьелд Нёйс — третий (+0,41).

Юсков уступил победителю соревнований 0,70 секунды. В десятку лучших вошли также два россиянина: многократный чемпион мира Павел Кулижников занял шестое место (+0,73), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Виктор Муштаков — седьмой (+0,98).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Мужчины, 1000 м
1. Кай Вербий (Нидерланды) — 1.07,39 (рекорд катка).
2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,27.
3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — +0,41...
5. Денис Юсков (Россия) — +0,70.
6. Павел Кулижников (Россия) — +0,73.
7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,98.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 1000 м
09 февраля 2019 года, суббота. 16:20 МСК
1
Кай Вербий
Нидерланды
1:07.399
2
Томас Крол
Нидерланды
1:07.672
3
Кьелд Нёйс
Нидерланды
1:07.810
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент