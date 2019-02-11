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Казелина: если бы не поляк, отдавший мне свой бейдж, не было бы у России медали

Казелина: если бы не поляк, отдавший мне свой бейдж, не было бы у России медали
Другие / Конькобежный спорт

Российская конькобежка Елизавета Казелина рассказала о проблемах перед масс-стартом на чемпионате мира в Германии, где она завоевала бронзу.

«Меня не пускали! А я очень плохо говорю по-английски, мне за это стыдно, правда, но объяснить ситуацию я не могла. Дело в том, что здесь для прохода на лёд требуется специальный оранжевый бейдж. Спортсмены их получают от персонала своих команд и затем, когда нам перед стартом дают транспондеры (браслеты с датчиками), мы эти бейжди сдаем. То есть бейдж в обмен на транспондер.

Я перед стартом на 1500 м свой бейдж сдала, а второго у меня не было, менеджер команды, Карина, мне его не выдала. И когда шла на масс-старт, то оказалась без бейджа.

Ситуацию спас представитель команды Польши, который отдал мне свой бейдж, и я прошла. В общем, если бы не Польша, не было бы медали у России. Нужно его будет поблагодарить», – цитирует Казелину сайт телеканала «Матч ТВ».

Конькобежка Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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