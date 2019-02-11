Фигурист Коляда похвастался успехами в игре на гитаре

Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал первые результаты обучения игры на гитаре. 23-летний спортсмен исполнил отрывки из композиций Limp Bizkit «Behind Blue Eyes» и песню System of a Down «Lonely Day».

«Всем привет! Прошли выходные, а это значит, что было время поиграть немного на гитаре. Не судите строго, я ещё только учусь», — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Михаила Коляды.

Коляда — серебряный призёром Олимпийских игр 2018 года в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. На первенстве континента, которое прошло в январе в Минске, Коляда стал пятым. Выиграв короткую программу, фигурист сорвал произвольный прокат.