Объявлены составы сборной России по конькобежному спорту на ЧМ в многоборьях

Стали известны составы сборной России по конькобежному спорту на чемпионаты мира по спринтерскому и классическому многоборьям, сообщает «РИА Новости».

На чемпионате мира в спринтерском многоборье за российскую команду выступят Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков. На чемпионате мира в классическом многоборье стартуют Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Данила Семериков.

Чемпионат мира по спринту пройдёт в Херенвене 23–24 февраля, чемпионат мира в классическом многоборье — в Калгари 2–3 марта.

Напомним, на прошедшем в Инцеле чемпионате мира на отдельных дистанциях Руслан Мурашов стал победителем забега на 500 м, Семериков выиграл бронзовые награды в забеге на 10 000 м и в командной гонке преследования, а Воронина стала бронзовым призёром на дистанциях 3000 и 5000 м.