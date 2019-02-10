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Тутариков — 9-й на этапе ЧМ по скоростному спуску на коньках, Мурлычкин — 18-й

Тутариков — 9-й на этапе ЧМ по скоростному спуску на коньках, Мурлычкин — 18-й
Другие / Прочие виды спорта

Завершился очередной этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Этап прошёл в Бостоне и ознаменовался победой американских спортсменов в каждом из зачетов.

Россиянин Егор Тутариков стал девятым среди юниоров, а Дмитрий Мурлычкин – восемнадцатым в мужском зачёте.

Результаты этапа в Бостоне
Мужчины.

1. Кэмерон Нааз (США)
2. Лука Даллаго (Австрия)
3. Кайл Кроксалл (Канада)…
18. Дмитрий Мурлычкин (Россия)...
40. Герман Титов (Россия)

Девушки

1. Аманда Трунцо (США)
2. Мариам Трепанье (Канада)
3. Тамара Мейвиссен (США)

Юниоры

1. Джо-Джо Веласкес (США)
2. Мартин Барра (Франция)
3. Тома Ямаучи (Япония)...
9. Егор Тутариков (Россия)

Видео соревнований можно посмотреть на сайте Red Bull Content Pool.

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