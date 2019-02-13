Биатлонист Анисимов стал 9-м в индивидуальной гонке на олимпийском фестивале

Российский биатлонист Илья Анисимов занял девятое место в индивидуальной гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).
Золото выиграл немец Ганс Кёлльнер. Серебряным призёром стал его соотечественник Беньямин Эрик Менц. Бронза досталась украинцу Степану Кинашу.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево
Индивидуальная гонка. Юноши
1. Ганс Кёлльнер (Германия) — 42.47,3 (1).
2. Беньямин Эрик Менц (Германия) — +1.11,8 (1).
3. Степан Кинаш (Украина) — +1.29,0 (1)...
9. Илья Анисимов (Россия) — +4.21,1 (6)...
23. Станислав Ильиных (Россия) — +5.40,1 (6)...
47. Павел Мещаков (Россия) — +8.23,1 (10)...
61. Егор Годарев (Россия) — +10.30,4 (12).
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