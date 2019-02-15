Майорова: судья отобрал у Болотовой первую подачу — настрой потерян, паника

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова прокомментировала победу над командой Германии во втором матче чемпионата Европы среди смешанных команд в Копенгагене со счётом 5-0.

«Это был очень упорный матч. Несмотря на результат 5:0, каждая из игр могла закончиться проигрышем. Началось с микста. Мы по жеребьёвке взяли подачу, и судья при первой же попытке тут же забирает у Кати Болотовой первую подачу… Это сильно повлияло на неё — настрой потерян, паника. Соперник, увидев это, начал активно играть на неё. Хорошо, что Владимир Иванов здесь смог поддержать партнёршу. После перерыва игра выравнялась, и дальше было как запланировано.



В матче очень собранно сыграли одиночники. Решили не форсировать, играть надёжно, больше через заднюю линию. Вымотали противников.



В мужской паре были большие проблемы со стандартами. Плохо подавали, с приёмом плоских подач было много проблем. Победили всё-таки, благодаря тому что все розыгрыши с игры выигрывали. Немцы очень хорошо играли, но в концовке дрогнули.



А девчонки сыграли очень тяжёлый матч. У Алины Давлетовой пока не выходит быстрая игра, много ошибок. Поэтому пришлось играть медленную разводную игру в защите. Розыгрыши были по 40-50 ударов, но это было результативно! В концовке третьей партии опять перешли в быструю игру, и немки догнали. И началась нервотрёпка. Хорошо, Катя сохраняла спокойствие и разыгрывала широко через заднюю линию, но Алина всё ускоряла и часто ошибалась… Но за один предпоследний розыгрыш ей всё можно простить! В падении с задней линии бэкхендом вытянула безнадёжный волан на сетку, немки не ожидали, что это возможно! И потом последний доиграли уверенно!» — цитирует Майорову пресс-служба НФБР.

В первом матче турнира сборная России со счётом 3-2 обыграла сборную Англии, а немцы победили ирландцев со счётом 4-1.