Загитова и Туктамышева примут участие в шоу «Stars on Ice» в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова и её соотечественница, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, выступят в ледовом шоу «Stars on Ice», который пройдёт в Японии с 29 по 31 марта.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в престижном шоу также примут участие победительница чемпионата четырёх континентов — 2018 Каори Сакамото, чемпионка турнира четырёх континентов — 2019 Рика Кихира, cеребряный призёр чемпионата мира 2015 года Сатоко Мияхара, трёхкратный чемпион мира Патрик Чан, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, чемпион мира — 2018 Нэтан Чен, серебряный призёр чемпионата мира Сёма Уно, олимпийские чемпионы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Напомним, с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.