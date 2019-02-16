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«Чеховские медведи» победили челябинское «Динамо» в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» победили челябинское «Динамо» в гандбольной Суперлиге
Другие / Гандбол

Гандболисты «Чеховских медведей» в гостевом матче чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли челябинское «Динамо» со счётом 31:28.

Гости проиграли первый матч матча (12:13), но были сильнее во втором (19:15)

Это 13-я победа «Чеховских медведей» при двух ничьих и двух поражениях в нынешнем сезоне. Команда набрала 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. Челябинское «Динамо» (3 победы, 1 ничья, 12 поражений) — на десятом месте.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Динамо» (Челябинск) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 28:31 (13:12)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.

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