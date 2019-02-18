Чепиков: я пристреливался рядом с Бьорндаленом. Он сказал, что было непросто

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал о подготовке к «Гонке легенд», которая состоится в Раубичах сегодня, 18 февраля.

«У нас был подготовительный день, пристрелочный, должен сказать, что организаторы очень хорошо подготовились к этой гонке. Все участники соревнований будут в разных условиях: сегодня всем раздали практически новые винтовки „Биатлон-74“, я пристреливался рядом с Бьорндаленом, видел, что для него эта винтовка новая, нужно было подгонять все ремни под себя, очень долго пристреливался и говорил, что ему непросто собрать кучную стрельбу, но все с подготовкой справились.



Дадим бой, тем более что будет не один, а два старта: сначала массовый старт мужчин и женщин, а затем смешанная эстафета. Но мы приехали сюда не только для того, чтобы дать бой: понимаем, что кто-то закончил спортивную карьеру совсем недавно, как Бьорндален, кто-то десять лет назад, кто-то 15. Тяжело быть функционально в равных условиях, но главное, что мы приехали, пообщались, увиделись с болельщиками, дали мастер-класс, автограф-сессии. Главное — это популяризация биатлона.



Конечно, приятны такие моменты, когда ты пристреливаешься, ищешь определённое положение, подгоняешь винтовку — сразу же навевает воспоминания о моментах, которые давно уже позабыты. Но всё равно все движения остались привычные: как снять винтовку, как правильно лечь, хорошая ностальгия», — цитирует Чепикова ТАСС.

С 20 по 24 февраля в Раубичах пройдёт чемпионат Европы по биатлону.

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