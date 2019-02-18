Дмитриев: странно, что в Финале Кубка России не участвуют ни Ковтун, ни Коляда

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев считает, что Финале Кубка России по фигурному катанию должны были выступить чемпион России Максим Ковтун и серебряный призёр национального первенства Михаил Коляда, которые неудачно выступили на чемпионате Европы в Минске.

«Вообще странно, что не участвуют ни Ковтун, ни Коляда. Понятно, что на ЧМ поедет серебряный призёр чемпионата Европы Самарин, не посылать которого глупо. Ковтун – чемпион России, а чемпион России должен по идее ехать тоже, но он действительно очень неудачно выступил на чемпионате Европы. Не знаю, что федерация решит. Мне кажется, отправят Ковтуна, а по третьему будут решать. Алиев, безусловно, является кандидатом на поездку на чемпионат мира в условиях трех квот», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Финал Кубка России пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Чемпионат мира состоится 18-24 марта в Сайтаме (Япония).