Орсер: хотели показать новую, другую Медведеву и немного поспешили

Канадский тренер Брайан Орсер, под руководством которого с сезона-2018/19 занимается двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, не считает ошибкой смену стиля и образа спортсменки, хотя не исключает, что радикальные изменения были поспешны.

«Не думаю, что это была ошибка. Хотя, возможно, такие перемены действительно были слишком радикальными. Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть — её катание, её душа. Программа «Тоска», которую поставил Миша Ге, подходит Жене больше. Это был хороший урок для всех нас. Но в любом случае процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошёл на пользу. Женя поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик, попробовала себя в новой роли. Как для взрослой фигуристки это было здорово. Да, это не сработало на соревнованиях. Но у меня нет сожалений, что мы попробовали. Я вообще никогда не жалею о том, что делал, будь то Ю На Ким, Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес. Знаете, у Ю На была одна короткая программа — вальс. Стопроцентного попадания, как и в случае с Женей, не получилось. Однако работа над танцем, над образом не прошла даром. Я предпочитаю смотреть на вещи именно так. Это был полезный опыт», — приводит слова Орсера «Российская газета».