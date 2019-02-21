Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

Результат Лазукина — 91,57 балла. Второе место занял Константин Милюков (81,82), третьим стал Александр Петров (79,80).

Финал Кубка России. Великий Новгород



Мужчины. Короткая программа



1. Андрей Лазукин – 91,57

2. Константин Милюков – 81,82

3. Александр Петров – 79,80

4. Владимир Самойлов – 77,04

5. Макар Игнатов – 73,94

6. Егор Мурашов – 73,08

7. Антон Шулепов – 73,05

8. Роман Савосин – 72,14

9. Артём Ковалёв – 71,92

10. Владислав Катичев – 68,66

11. Артур Дмитриев – 67,90

12. Артём Лежеев – 67,59

13. Дмитрий Алиев – 67,21.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 22 февраля.