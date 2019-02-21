Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.
Результат Лазукина — 91,57 балла. Второе место занял Константин Милюков (81,82), третьим стал Александр Петров (79,80).
Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины. Короткая программа
1. Андрей Лазукин – 91,57
2. Константин Милюков – 81,82
3. Александр Петров – 79,80
4. Владимир Самойлов – 77,04
5. Макар Игнатов – 73,94
6. Егор Мурашов – 73,08
7. Антон Шулепов – 73,05
8. Роман Савосин – 72,14
9. Артём Ковалёв – 71,92
10. Владислав Катичев – 68,66
11. Артур Дмитриев – 67,90
12. Артём Лежеев – 67,59
13. Дмитрий Алиев – 67,21.
Произвольную программу мужчины покажут завтра, 22 февраля.