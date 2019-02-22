Хромых: группа Тутберидзе меня раскрыла, здесь раскрепощённая атмосфера

Фигуристка Майя Хромых после победы в соревнованиях среди девушек в финале Кубка России в Великом Новгороде заявила, что занятия в группе тренера Этери Тутберидзе помогли ей раскрепоститься.

«Мне очень нравится, что в этой группе каждая тренировка отличается от других по-своему. Вообще, эта группа меня раскрыла. Я открылась всему миру, можно так сказать. Атмосфера здесь раскрепощённая.

Сам с собой занимаешься, делаешь, что тебе надо, отрабатываешь нужные вещи. Раньше я была немногословной, не очень любила разговаривать на тренировках, сейчас же я стала общительнее. Этери Георгиевна может с нами пошутить.

Мои кумиры? Кого-то одного нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова, Софья Самодурова", — приводит слова Хромых «Газета.ру».