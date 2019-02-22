Лазукин остался недоволен баллами и прокатом, несмотря на победу в Кубке России

Российский фигурист Андрей Лазукин подвёл итоги выступления в финале Кубка России, где ему удалось набрать 242,17 балла и занять первое место. В произвольной программе Лазукин оказался шестым.
«Ни прокатом, ни баллами не доволен. Прокат считаю неудачным. Не провальным, но он мог быть куда лучше. Может, какая-то усталость присутствовала. Тяжеловато было. Но это рабочие моменты. Не было присущей мне резкости», — цитирует Лазукина «Р-Спорт».
Напомним, вторым стал Александр Петров (234,85), третьим – Антон Шулепов (231,45). Четвёртое место занял Макар Игнатов (229,87), пятый результат показал Егор Мурашов (226,87).
Финал Кубка России. Великий Новгород
Мужчины
1. Андрей Лазукин – 242,17
2. Александр Петров – 234,85
3. Антон Шулепов – 231,45
4. Макар Игнатов – 229,87
5. Егор Мурашов – 226,87.