Медведева: я сильно изменилась как человек, повзрослела лет на десять

Фигуристка Евгения Медведева дала комментарий после победы в финале Кубка России. По сумме короткой и произвольной программ 19-летняя спортсменка набрала 222,90 балла.

«Весь сезон мне мешало стремление доказать, как я классно поработала, мысли: «Вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй…». У бога на нас свои планы. Да, я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. За это время я сильно изменилась как человек. Повзрослела лет на десять. Многое было исправлено. Приоритеты расставлены правильно. Но это спорт. Надо бороться и делать это с удовольствием.

У меня словарный запас большой, но сейчас я не могу объяснить это чувство. Кататься так, чтобы не чувствовать, что у меня дрожат коленки и зубы стучат. Однако и не просто кататься в удовольствие. Всё-таки это спорт, здесь нужно бороться. Бороться с удовольствием — вот! Чтобы борьба нравилась.

Буду ли обновлять страницы в интернете, чтобы узнать еду ли я на ЧМ? Нет. Во-первых, хотелось бы всё-таки это не из интернета узнать. Я, конечно, люблю инстаграм, но это не главный мой источник информации в жизни. Завтра я возвращаюсь в Торонто, послезавтра уже буду работать в «Крикет клабе», поэтому всё хорошо.

Какого выступать после Туктамышевой? Лиза не совсем передо мной выступала. А это абсолютно разные вещи. На меня её выступление никак не давило. Может быть, раньше я бы думала «А как она откатала, а сколько баллов получила?». Теперь я и на лёд смотрю во время прокатов соперников, и оценки их слушаю. Брайан Орсер мне говорил, что, возможно, настало время немножко открыться миру, а не просто закрываться в себе. Всё-таки мне уже не 15 лет, так что настрой должен быть другим. Но каждый находит свой путь, я сейчас говорю только про себя», — цитирует Медведеву Sport24.