Туктамышева: нужно восстанавливать соревновательный опыт, был большой перерыв

Фигуристка Елизавета Туктамышева после финала Кубка России, где она заняла второе место, заявила, что сейчас находится в лучшей форме, чем в начале сезона.

«Я бы никогда в жизни не сказала, что нахожусь в идеальном состоянии. Но я в хорошей форме — в лучшей, чем в начале сезона. Нужно восстанавливать соревновательный опыт, был большой перерыв.

История с борьбой за путёвки мне прилично надоела, развели большой шум вокруг этого турнира. Я свою работу выполнила — остальное пусть решают другие.

На произвольную программу выходишь более раскрепощённой и уверенной. На короткой — я даже минимальной ошибки со дня прибытия на акселе не сделала, а на соревнованиях сделала. Я была зла на себя, решила: сегодня не сделаю аксель — придётся себя как-то наказывать. Сегодня на тренировках я сделала практически все элементы», — цитирует Туктамышеву ТАСС.