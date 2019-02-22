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Медведева — болельщикам: если бы не вы, я сошла бы с ума

Медведева — болельщикам: если бы не вы, я сошла бы с ума
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева после победы в финале Кубка России в Великом Новгороде обратилась к своим болельщикам.

«Вас здесь 700 тысяч, и поэтому я решила с вами немножечко поговорить. Мы с вами сегодня одним целым поработали. Прежде всего хочу сказать вам спасибо за то, что вы у меня такие отзывчивые. Я сейчас общаюсь с теми, кто всегда остаётся со мной, на моей стороне, что бы ни случилось. Если вы не такой – уходите и не портьте настроение людям, которые любят фигурное катание без всякой корысти.

Сегодняшний и вчерашний дни для меня очень важные, и я радуюсь не той штучке, что вешают на шею. На данный момент я радуюсь тому, что мне удалось перешагнуть через себя, потому что, давайте напрямик, у меня были проблемы, проблемы в голове.

Я горжусь всеми вами и своей тренерской командой, тем, что мы смогли переступить через порог, который душил меня. С сегодняшнего дня я даю себе обещание, что не остановлюсь и буду идти вперёд. Я не довольна тем, как откатала. Я знаю, что могу идти намного дальше вперёд, и уверена, что у меня получится. Я рада, что вы верите в меня. Ребята, вы — моя сила. Я вам безумно благодарна, что вы остаётесь рядом со мной. Если бы не вы, я сошла бы с ума.

Сегодня было очень круто. Может, кто-то не понял, что я сегодня в произвольной программе перед дорожкой сделала. Я в фигурном катании делаю для себя 10%, потому что мне это нравится, я люблю это дело. Всё остальное я делаю для кого-то – для вас, ребята, для семьи, для страны. И, надеюсь, делаю неплохо. Я хотела вас подбодрить, у меня это получилось. Вы классные, у вас было хорошее настроение. Вы очень сильно визжали, давайте продолжать. Давайте на соревнованиях веселиться и получать удовольствие. Всё это делать чисто для себя, для поднятия командного духа. И как можно больше бесить тех людей, которые смотрят фигурное катание чисто для шоу, а не того, чтобы получить удовольствие.

Люблю, обнимаю, целую. И всё у нас будет хорошо», — сказала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

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