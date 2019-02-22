Утверждён состав сборной России на Универсиаду в Красноярске

Утверждён состав студенческой сборной России на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске.

В команду вошли двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров, призёры чемпионатов мира и Европы Софья Просвирнова (шорт-трек), Наталья Соболева (сноуборд), Любовь Никитина (фристайл), Максим Ковтун и Александр Самарин (фигурное катание), участники Кубка мира Андрей Собакарёв, Иван Якимушкин, Татьяна Алёшина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Полина Некрасова (лыжные гонки), Валерия Васнецова и Эдуард Латыпов (биатлон) и другие. Всего в составе команды 296 человек.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.