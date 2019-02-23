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Т. Тарасова: тренерский совет ещё будет решать, кто поедет на чемпионат мира

Т. Тарасова: тренерский совет ещё будет решать, кто поедет на чемпионат мира
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что получила удовольствие от финала Кубка России в Великом Новгороде, где за победу боролись Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

«Я не являюсь судьёй или чей-то поклонницей, не имею никакого отношения к тренировкам ни той, ни другой. Выступали две наши очень сильные одиночницы, и я получила удовольствие от этих соревнований. Оценки судей я не буду обсуждать — они ведь сделали правильно, что поставили Лизу вперёд в произвольной программе. А вчера она, к сожалению, не сделала в короткой программе аксель в 3,5 оборота, а без этого элемента она не может соревноваться.

Накануне, в короткой программе, Женя выиграла 4,5 балла, а сегодня проиграла три. Женя, безусловно, стала сильнее, я её видела на тренировках и здесь, в Великом Новгороде, на разминках, и она вообще не срывала каскад сальхов-риттбергер. Она готова его делать. Просто так же, как и у Лизы, и у Алины Загитовой, этот элемент стоит в разряде сложных и опасных, поэтому может сорваться в первом исполнении.

Если Медведева попадёт на чемпионат мира, то форма у неё будет лучше, так как там с ней будет Брайан. Для неё это возможность возвращения, показать себя, продолжить катание, на следующий год получить этапы Гран-при. У неё форма сейчас намного лучше, потому что практически нет срывов.

Лиза, как мне кажется, восстановилась после болезни. Во время произвольной программы она катала очень осторожно среднюю часть, отдыхала в ней перед второй половиной, чтобы сделать прыжки. Я думаю, тренерский совет ещё будет решать, кто поедет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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