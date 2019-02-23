Пихлер: Родченков в моих глазах самый большой гангстер

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, как относится к заявлениям бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я передал информацию независимой группе по ситуации с допингом. Сделал всё что мог. Мне понятно – не всё, что говорит Родченков, является правдой. Мы никогда не узнаем. Могу судить только со своей стороны. Я передал факты по моей команде, очень серьёзные факты. Будем надеяться на хороший исход. Увидим.

Почему не сделал это публично? Тогда это не принесёт успеха. Я хочу победить. Если передам факты в прессу, то всё разрушу.

Нельзя полностью верить, но уверен, что в словах Родченкова есть что-то правдивое, но в моих глазах он самый большой гангстер. Получается, он совершил всё это, а теперь весь мир ему верит. Вот убейте, этого я не понимаю.

Я с ним никогда не общался персонально. Никто сейчас не может с ним поговорить. Я уверен, что мы не сделали ничего неправильного и незаконного. Это я знаю", – цитирует Пихлера «Р-Спорт».

Ганус: у нас говорят, Родченков и Степановы – предатели. Не надо вешать ярлыки