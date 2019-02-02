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Спортивный юрист: все дисквалификации связаны с откровениями Родченкова

Спортивный юрист: все дисквалификации связаны с откровениями Родченкова
Другие / Лёгкая атлетика

Спортивный юрист Артём Пацев считает, что все новые дисквалификации в российской лёгкой атлетике связаны с докладом Ричарда Макларена и показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я думаю, что все случаи так или иначе связаны с так называемыми откровениями подонка Родченкова. Он периодически вспоминает всё новые и новые «детали». Я уверен, что это все те случаи, о которых изначально говорилось в его показаниях Макларену и так далее. Думаю, это всё оттуда.

Насколько наших спортсменов продолжают притеснять, и есть ли какие-то для этого основания можно будет сказать только после того, как будут опубликованы решения. Я пока не очень понимаю даже в связи с чем и на основании каких доказательств их дисквалифицировали», — приводит слова Пацева НСН.

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