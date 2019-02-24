Российские саночники победили в эстафете на заключительном этапе КМ в Сочи

Российские саночники Виктория Демченко, Семён Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли эстафету на девятом, финальном этапе Кубка мира в Сочи (Россия).

Россияне победили с новым рекордом трека — 2 минуты 45,272 секунды. Второе место заняли немецкие спортсмены (+0,072). Тройку призёров замкнули представители Латвии (+0,127).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Эстафета

1. Россия (Виктория Демченко, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов) — 2.45,272 (рекорд трассы).

2. Германия (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенеккен) — +0,072.

3. Латвия (Кендия Апарйоде, Кристерс Апарйодс, Юрис Шицс/Андрис Шицс) — +0,127.

Отметим, российские саночники одержали шесть побед из семи возможных на этапе Кубка мира в Сочи.