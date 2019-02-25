Дмитриев: Ковтуну стоит дать шанс выступить на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев считает, что в мужском одиночном катании на чемпионат мира стоит послать тех же фигуристов: Александра Самарина, Михаила Коляду и Максима Ковтуна, занявшего в Минске 14-е место.

«Мне кажется, что Ковтуну стоит дать шанс. Он всё-таки хорошо работал, был виден интерес после решения проблем со здоровьем… Считаю, что он просто перегорел на чемпионате Европы. Если бы решение принимал я, я бы дал ему выступить на чемпионате мира.

Есть ли у наших мужчин шансы на медаль? Сложно будет, слишком серьёзные соперники. Был период в середине 2000-х, когда было мало сильных фигуристов, мало кто прыгал четверной прыжок или делал два четверных в программе. Это продолжалось на протяжении пяти-семи лет. Сейчас же слишком много сильных японцев во главе с Ханю, американцев… Много фигуристов высочайшего уровня. В своё время было много шансов проявить себя у того же Воронова, но он не использовал их. Сейчас захотел, но уже поздно. У мальчиков медаль возможна только при идеальном катании и ошибках со стороны соперников. Должно случиться что-то сверхвыдающееся, чтобы попасть в тройку», — приводит слова Дмитриева «Спорт день за днём».