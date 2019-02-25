Аникина будет баллотироваться на пост президента Федерации бобслея России

Временно исполняющая обязанности президента Федерации бобслея России Елена Аникина подтвердила намерение баллотироваться на эту роль на постоянной основе. Организация должна избрать нового руководителя вместо отстранённого за нарушение антидопинговых правил Александра Зубкова на внеочередном заседании в марте.

Аникина, которая возглавляла успешную заявку Сочи на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, ожидает, что и другие заинтересованные претенденты появятся до окончания приёма заявок 10 марта, сообщает Inside the Games. Голосование запланировано на 20 марта в Сочи.

Бывший президент федерации Зубков временно отказался от должности до истечения двухлетней дисквалификации за допинг в декабре 2020 года и может вернуться до окончания четырёхлетнего президентского срока вновь избранного руководителя.