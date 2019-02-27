Бутырская: Медведева не была «вау», а Туктамышевой не простили одну ошибку

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская прокомментировала включение Евгении Медведевой в основной состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Я считаю, что не нужно было доводить до Кубка России. Дать Лизе просто там прокатать программы и допустить её до чемпионата мира. Я понимаю, что спортивные принципы были соблюдены на данный момент. Отбираемся через Кубок страны. Но если смотреть на сезон, на все этапы подготовки к конкретному соревнованию, самому важному соревнованию, если смотреть по этапам, то Лиза однозначно должна была участвовать в чемпионате мира.

Мы можем вспомнить, что Евгения Медведева не участвовала в чемпионате России перед Олимпийскими играми. Туктамышева должна была быть в этом же положении, как Медведева тогда. Представьте, каково Лизе сейчас, потому что она каждый раз всем доказывала, что она может. Доказывала, что она готова бороться за самые высокие места. А сейчас ей дали только одну возможность после болезни, ещё раз доказать. Она проиграла Медведевой копейки, не было такого, что Женя была «вау», а Лиза прям проиграла сильно. Туктамышева допустила ошибку в короткой программе, которую катать сложнее, чем произвольную. Но она восстанавливалась после болезни, много пропустила. Она имела право на эту ошибку, а ей её не простили.

Меня сейчас могут ругать, гнобить. Я всегда поддерживала Женю Медведеву, но на данный момент Лиза заслуживала именно чемпионата мира больше. У неё есть тройной аксель, который является её козырем», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт 18-24 марта.

Медведева выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, Туктамышева — запасная