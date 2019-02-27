Медведева выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, Туктамышева — запасная

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).
«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.
Состав сборной России. Женщины
Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужчины
Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары
Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин
Танцы на льду
Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.