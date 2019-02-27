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Медведева выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, Туктамышева — запасная

Фото: РИА Новости
Медведева выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, Туктамышева — запасная
Другие / Фигурное катание

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония).

«По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался», — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.

Состав сборной России. Женщины
Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужчины
Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары
Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин

Танцы на льду
Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Медведеву взяли на чемпионат мира! Или нет? Что творится в фигурном катании
Зачем же так издеваться над Медведевой и Туктамышевой? Да просто у чиновников столько важных дел, что нет времени «всё детально обсудить».
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