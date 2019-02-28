Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер подчеркнул, что информация о возвращении 19-летней спортсменки в Россию не является достоверной.
Ранее канадские СМИ сообщили, что Медведева решила покинуть Канаду и вернуться на родину.
«Это выдуманная история, у нас всё хорошо», — цитирует Орсера ТАСС.
Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония). В основной состав российской сборной были включены Софья Самодурова, Алина Загитова и Медведева. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.
В феврале Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию. Туктамышева заняла на турнире второе место.
Медвежья услуга. Кому нужна такая Медведева на чемпионате мира?
Федерация фигурного катания убила «маленькую девочку» в Туктамышевой и в болельщиках. Господи, ну какая Медведева на чемпионате мира?!