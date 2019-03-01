Гореева стала пятой в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Норвегии

Шведская биатлонистка Аманда Лундстрём выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место заняла представительница Болгарии Милена Тодорова. Тройку призёров замкнула украинка Анна Кривонос.
Лучшая из россиянок, Анастасия Гореева, продемонстрировала пятый результат.
Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Третий этап. Шушен, Норвегия
Юниорки. Спринт
1. Аманда Лундстрём (Швеция) — 21.47,0 (0).
2. Милена Тодорова (Болгария) — +4,7 (1).
3. Анна Кривонос (Украина) — +18,4 (1)...
5. Анастасия Гореева (Россия) — +34,0 (3)...
7. Ксения Довгая (Россия) — +43,6 (2).
12. Алина Клевцова (Россия) — +51,5 (1)...
14. Анастасия Кайшева (Россия) — +59,8 (2)...
20. Татьяна Воронова (Россия) — +1.31,1 (2)...
24. Екатерина Понеделко (Россия) — +1.39,8 (1).