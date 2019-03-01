ФФККР: расходы на подготовку Медведевой в десятки раз меньше 6 млн руб в месяц

Федерация фигурного катания на коньках России выступила с опровержением информации о расходах, которые организация якобы несёт в связи с тренировками Евгении Медведевой в Канаде у Брайана Орсера.

«Появившаяся в интернете информация о расходах ФФККР, связанных с подготовкой в Канаде члена сборной команды России Евгении Медведевой, вызвали недоумение и возмущение среди специалистов и аппарата ФФККР.

Ещё осенью прошлого года президент ФФККР Александр Горшков, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, сообщил, что ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой — канадца Брайана Орсера, но обеспечивают подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объёме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны. Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые федерацией, обеспечение инвентарём (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения.

Всё это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся «фантастической» суммы в 6 миллионов рублей в месяц. И в связи с этим абсолютно непонятно, кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав её с формированием состава российской команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии.

Хотелось бы напомнить новоявленным «специалистам», что фигурное катание — не футбол и не хоккей, поэтому сумма 6 миллионов в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась!» — приводит текст заявления ФФККР официальный сайт организации.