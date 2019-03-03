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Сидорова завоевала золото чемпионата Европы в помещении

Сидорова завоевала золото чемпионата Европы в помещении
Другие / Лёгкая атлетика

Российская спортсменка Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Глазго.

Сидорова преодолела высоту 4,85 метра. После того как россиянка обеспечила себе победу, она пыталась преодолеть высоту 4,92 метра и установить личный рекорд, но три попытки завершились неудачно. Второе место заняла британка Холли Брэдшоу (4,75), третьей стала Николета Кирьякопулу из Греции (4,65).

Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года, чемпионкой Европы в помещении 2015 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира в помещении. Она выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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