Сидорова завоевала золото чемпионата Европы в помещении

Российская спортсменка Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Глазго.



Сидорова преодолела высоту 4,85 метра. После того как россиянка обеспечила себе победу, она пыталась преодолеть высоту 4,92 метра и установить личный рекорд, но три попытки завершились неудачно. Второе место заняла британка Холли Брэдшоу (4,75), третьей стала Николета Кирьякопулу из Греции (4,65).



Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года, чемпионкой Европы в помещении 2015 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира в помещении. Она выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.