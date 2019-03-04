Стало известно, сколько зарабатывал на допинге немецкий доктор Шмидт

Следователь немецкой прокуратуры Кай Грэбер рассказал о деталях финансовой стороны сотрудничества спортивного врача Марка Шмидта из Эрфурта со спортсменами, которых он снабжал допингом.



«Я уже слышал сумму в пять тысяч евро, о которой сообщала газета „Бильд“. Однако суммы, возможно, были несколько больше — от 8 до 15 тысяч евро. Согласно нашим выводам, они оплачивались не за год, а за сезон. Это был комплексный пакет», — приводит слова Грэбера Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий доктор мог зарабатывать от 400 до 900 тыс. евро.



Информация о сотрудничестве Шмидта со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полицией во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда было задержано пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.

Около 60 спортсменов посещали доктора, виновного в допинг-скандале на ЧМ-2019