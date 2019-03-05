Российские шахматисты выиграли у Ирана на старте командного чемпионата мира

Мужская сборная России по шахматам начала с победы командный чемпионат мира, который проходит в Астане (Казахстан). Российские шахматисты нанесли поражение Ирану со счётом 2,5-1,5. В своей партии победу одержал Владислав Артемьев. Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин закончили партии вничью.

В женском турнире российская команда переиграла Казахстан со счётом 3-1. Екатерина Лагно и Александра Горячкина победили в своих партиях. Александра Костенюк и Валентина Гунина завершили партии вничью.

Во втором туре завтра, 6 марта, у мужчин состоится матч Россия — Египет. Российские шахматистки в этот же день сыграют с представительницами Армении.

Командный чемпионат мира проходит в Астане с 5 по 14 марта.