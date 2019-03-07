Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе и третье места занимают её соотечественницы — Юлия Плешкова и Анастасия Горностаева соответственно. Вторая попытка также состоится сегодня, 7 марта.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск
Гигантский слалом. Первая попытка. Женщины
1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 59,44.
2. Юлия Плешкова (Россия) — +0,50.
3. Анастасия Горностаева (Россия) — +0,72.
4. Софья Крохина (Россия) — +0,80...
12. Кристина Крюкова (Россия) — +1,43...
39. Милена Фокина (Россия) — +3,70.
Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России завоевала уже 61 медаль — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.
Универсиада-2019. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
07 марта 2019 года, четверг. 06:00 МСК
1
Екатерина Ткаченко
Россия59.44
2
Юлия Плешкова
Россия+0.50
3
Анастасия Горностаева
Россия+0.72
Горнолыжница Ткаченко стала 5-й в суперкомбинации на Универсиаде в Красноярске