Ткаченко лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе и третье места занимают её соотечественницы — Юлия Плешкова и Анастасия Горностаева соответственно. Вторая попытка также состоится сегодня, 7 марта.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск

Гигантский слалом. Первая попытка. Женщины

1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 59,44.

2. Юлия Плешкова (Россия) — +0,50.

3. Анастасия Горностаева (Россия) — +0,72.

4. Софья Крохина (Россия) — +0,80...

12. Кристина Крюкова (Россия) — +1,43...

39. Милена Фокина (Россия) — +3,70.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России завоевала уже 61 медаль — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.