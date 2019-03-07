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Российские кёрлингисты проиграли американцам на Универсиаде в Красноярске

Российские кёрлингисты проиграли американцам на Универсиаде в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 5:8.

В состав сборной России вошли: Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов (запасной).

Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск

Мужчины. Групповой этап
США — Россия — 8:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0, 1:0).

После семи матчей сборная России с тремя победами при четырёх поражениях делит седьмое место в таблице с американцами.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 70 наград — 23 золотые, 25 серебряных и 22 бронзовые.

Универсиада-2019. Мужчины. Групповой этап. США - Россия
07 марта 2019 года, четверг. 10:00 МСК
Российские кёрлингисты проиграли сборной Швейцарии на Универсиаде-2019
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