Российские кёрлингисты проиграли американцам на Универсиаде в Красноярске

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 5:8.



В состав сборной России вошли: Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов (запасной).



Кёрлинг. Универсиада-2019. Красноярск

Мужчины. Групповой этап

США — Россия — 8:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0, 1:0).



После семи матчей сборная России с тремя победами при четырёх поражениях делит седьмое место в таблице с американцами.



Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 70 наград — 23 золотые, 25 серебряных и 22 бронзовые.