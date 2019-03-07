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Российские кёрлингистки одержали 6-ю победу на Универсиаде-2019, обыграв Чехию

Российские кёрлингистки одержали 6-ю победу на Универсиаде-2019, обыграв Чехию
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по кёрлингу взяла верх над командой Чехии в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 9:4.

Кёрлинг. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск. Женщины. Групповой этап
Чехия — Россия — 4:9 (2:0, 0:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:3, 1:0, X).

За сборную России выступали Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева (запасная).

Ранее россиянки обыграли команды Южной Кореи, Швейцарии, Японии, Великобритании и Италии, а также проиграли сборным Китая и Канады. Завтра, 8 марта, женская сборная России, гарантировавшая себе место в плей-офф, сыграет с командой Швеции в заключительном матче группового этапа.

Матчи плей-офф начнутся 9 марта, а 10 марта будут известны обладатели медалей зимней Универсиады.

Универсиада-2019. Женщины. Групповой этап. Чехия - Россия
07 марта 2019 года, четверг. 15:00 МСК
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