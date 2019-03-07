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Малышко: обидно занимать четвёртое место, понимая, что были способны на большее

Малышко: обидно занимать четвёртое место, понимая, что были способны на большее
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал результаты смешанной эстафеты на ЧМ-2019. Россияне заняли четвёртое место.

«Конечно, можно было бы избежать использования двух дополнительных патронов. Сегодня вроде и хорошая гонка с одной стороны. С другой стороны, от этого ещё обиднее занимать четвёртое место, понимая, что были способны на большее.

Погода была тяжёлой, трудное скольжение. Я видел, что впереди шведу и чеху непросто давались движения. Когда видел, то понимал, что можно держать скорость. Доволен тем, что в таких условиях смог поработать до конца. Но у меня и Саши Логинова сегодня был залёт по дополнительным патронам. Каждый потратил минимум на 15 секунд больше, и, возможно, этих секунд и не хватило до медали.

Мы готовились в Санкт-Петербурге, где были похожие погодные условия. Так что снег стал нам скорее плюсом. Вчера был практически гололёд, и я чувствовал, что мышцы к такому не готовы», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

«Обвинения в допинге? Это ложь и фейк. За такую информацию надо наказывать!»
У российского биатлониста накипело. Дмитрий Малышко уверен, что за подобные вбросы люди должны нести ответственность.
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