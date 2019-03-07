М. Дукурс лидирует после двух попыток на ЧМ по скелетону, Трегубов — второй

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс лидирует после первых двух попыток на чемпионате мира, который проходит в Уистлере (Канада).

Пятикратный чемпион мира захватил лидерство, показав по сумме двух заездов результат 1 минута 44,06 секунды и установив новый рекорд трека во второй попытке (51,91). Второе место занимает серебряный призёр Олимпийских игр-2018 россиянин Никита Трегубов (+0,37). Тройку лидеров замыкает ещё один представитель Латвии Томас Дукурс (+0,48). Ещё один российский скелетонист, обладатель Кубка мира-2018/2019 и олимпийский чемпион-2014 Александр Третьяков идёт на четвёртом месте (+0,53).

Скелетон. Чемпионат мира. Уистлер, Канада

Мужчины, после второй попытки

1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.44,06.

2. Никита Трегубов (Россия) — +0,37.

3. Томас Дукурс (Латвия) — +0,48.

4. Александр Третьяков (Россия) — +0,53...

22. Владислав Марченков (Россия) — +2,57.

Третья и четвёртая попытки состоятся завтра, 8 марта.