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Кузнецов выиграл золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске

Кузнецов выиграл золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский горнолыжник Иван Кузнецов завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место занял представитель Италии Альберто Бленджини. Тройку призёров замкнул швейцарец Ливио Симоне.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск
Гигантский слалом. Итоговое положение. Мужчины
1. Иван Кузнецов (Россия) — 1.55,51.
2. Альберто Бленджини (Италия) — +0,52.
3. Ливио Симоне (Швейцария) — +0,70...
8. Алексей Овчинников (Россия) — +1,53.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 74 медали — 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
08 марта 2019 года, пятница. 09:30 МСК
1
Иван Кузнецов
Россия
1:55.51
2
Альберто Бленджини
Италия
+0.52
3
Ливио Симоне
Швейцария
+0.70
Кузнецов лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде
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