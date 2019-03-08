Кузнецов выиграл золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске

Российский горнолыжник Иван Кузнецов завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место занял представитель Италии Альберто Бленджини. Тройку призёров замкнул швейцарец Ливио Симоне.



Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск

Гигантский слалом. Итоговое положение. Мужчины

1. Иван Кузнецов (Россия) — 1.55,51.

2. Альберто Бленджини (Италия) — +0,52.

3. Ливио Симоне (Швейцария) — +0,70...

8. Алексей Овчинников (Россия) — +1,53.



Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 74 медали — 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.