Кузнецов лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде

Российский горнолыжник Иван Кузнецов лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место занимает австриец Юлиан Кинрайх, третье — представитель Швейцарии Ливио Симоне. Вторая попытка также состоится сегодня, 8 марта.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск

Гигантский слалом. Первая попытка. Мужчины

1. Иван Кузнецов (Россия) — 54,73.

2. Юлиан Кинрайх (Австрия) — +0,08.

3. Ливио Симоне (Швейцария) — +0,14...

10. Алексей Овчинников (Россия) — +1,06...

19. Симон Ефимов (Россия) — +2,28.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 71 награду — 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые.