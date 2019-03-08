Российский горнолыжник Иван Кузнецов лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место занимает австриец Юлиан Кинрайх, третье — представитель Швейцарии Ливио Симоне. Вторая попытка также состоится сегодня, 8 марта.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск
Гигантский слалом. Первая попытка. Мужчины
1. Иван Кузнецов (Россия) — 54,73.
2. Юлиан Кинрайх (Австрия) — +0,08.
3. Ливио Симоне (Швейцария) — +0,14...
10. Алексей Овчинников (Россия) — +1,06...
19. Симон Ефимов (Россия) — +2,28.
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 71 награду — 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые.
Универсиада-2019. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
08 марта 2019 года, пятница. 06:00 МСК
1
Иван Кузнецов
Россия54.73
2
Юлиан Кинрайх
Австрия+0.08
3
Ливио Симоне
Швейцария+0.14
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